Otomotiv Distribütörleri Derneği: Elektrikli araç satışında Türkiye, Almanya'nın 207 kat gerisinde

Otomotiv Distribütörleri Derneği, 2021 yılının ilk üç ayında Türkiye'de satılan elektrik motorlu otomobil sayısının yalnızca 312 olduğunu açıkladı. Bu sayı, Almanya'nın yaklaşık 207 kat gerisinde.

Türkiye'de elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen gün artsa da satış rakamları, bu ilginin hayata bir yansımasının olmadığını gösteriyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin açıklamalarına göre 2021'in ilk üç ayında, Türkiye'de yalnızca 312 adet elektrik motorlu otomobil satışı gerçekleşti.

Almanya'da 64 bin 809, İngiltere'de 31 bin 779, Fransa'da 30 bin 491 adet elektrik motorlu araç satıldı.

E-Garaj kurucularından Kutay Yamacı, elektrik motorlu otomobillerin maliyetleri yüksek olsa da bu tür araçların kendini amorti edebildiğini belirtiyor. Yüksek fiyatlarına rağmen vatandaşların bu araçları merak etmeye başladıklarını söyleyen Yamacı, elektrik motorlu araçları ön plana çıkaran şeylerin yakıt maliyeti konusunda oldukça verimli olmaları ile bakım masraflarının yarı yarıya düşük olması olduğunu ifade ediyor.