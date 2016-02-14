Otomobilleriyle kanala uçan İngiliz rock grubu Viola Beach'in üyeleri hayatını kaybetti

İngiliz rock grubu Viola Beach'in üyeleri ve menajeri, İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumartesi gecesi, Södertälje'de açık olan köprü bariyerlerine çarptıktan sonra kanala uçan otomobilde boğularak hayatlarını kaybetti.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ersin Arslan'ın haberine göre; İsveç’in başkenti Stockholm’de Cumartesi gecesi, Södertälje’de açık olan köprü bariyerlerine çarptıktan sonra kanala uçan otomobilde boğularak ölen beş kişinin kimlikleri belirlendi. Expressen Gazetesi ölenlerden dördünün İngiliz rock grubu Viola Beach mensubu, beşinci kişinin ise grubun menajeri olduğunu duyurdu.

Stockholm Polis yetkililerinden Martin Bergholm kazada ölenlerin İngiliz vatandaşı olduklarını doğrulayarak, "Şahısların serbest zamanlarında neyle uğraştıkları polisi ilgilendiren bir konu değil" dedi. Üzerlerinden Londra’ya uçak bileti çıkan grup mensuplarının çıktıkları turnede Stockholm’de verdikleri aradan sonra muhtemelen Arlanda Hava Limanı’na gitmekte oldukları tahmin ediliyor. Ölen kişilerin 20 ile 33 yaşları arasında olduğu belirtildi.

Expressen Gazetesi grubun hayranlarının sosyal medyada paylaşımlarında grup mensuplarının ölümünü büyük üzüntü ile karşıladıklarını duyurdu.