Otomobille kamyonet çarpıştı: 3 ölü

OSMANİYE'de kamyonete arkadan çarpıp, hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi öldü. Kaza yerine giden 112 acil servis ekibindeki bir hemşire, hurdaya dönen otomobil ve sıkışmış cesetleri görünce bir an donup, kaldı.

Kaza, Osmaniye-Adana Otoyolu 3'üncü kilometresi Sakızgediği Mevkii'nde dün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Osmaniye'den Gaziantep yönüne giden 38 yaşındaki Yılmaz Kaya yönetimindeki 27 B 1278 plakalı otomobil, aynı yönde giden 33 yaşındaki Suphi Kaynak yönetimindeki 31 UD 448 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Aşırı hızlı olduğu belirtilen otomobil, çarpmanın etkisiyle savrulurken soldaki bariyerleri de aşarak, orta refüjde durdu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Hurda yığınına dönüşen otomobilin sürücüsü Yılmaz Kaya ile yanında bulunan 53 yaşındaki Ahmet Aslan ve 26 Yaşındaki Vakkas Aslan araçta sıkışarak öldü. Hafif yaralanan kamyon sürücüsü Suphi Kaynak ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Yardım amacıyla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobildeki 3 kişinin öldüğü saptandı. Sağlık ekibinde bulunan, adı öğrenilemeyen bir hemşire de, cesetlerin de bulunduğu hurda yığınının karşısında süre şaşkın gözlerle bakarnken ekipteki mesai arkadaşlarının uyarısıyla ambulansa geçti.

Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım aksadı. Yangın olasılığına karşı otomobile köpük sıkıldı. Ulaşım yaklaşık 2 saat tek şeritten kontrollü sağlandı. Osmaniye Emniyet Müdürü Tayfur Erdal Ceren ve İl Jandarma Komutanı Albay Osman Erkul kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Araçta sıkışan 3 kişinin cesedi, savcının incelemesi ardından Osmaniye Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından çıkartılıp, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna konuldu.



