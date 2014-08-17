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Yaşam

Otomobilini 35 yıldır evin salonunda saklıyor

73 yaşındaki Bahaddin Uysal, işçi olarak gittiği Almanya'dan satın aldığı otomobilini 35 yıldır boş bir dairenin oturma odasında saklıyor

17 Ağustos 2014 17:15

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Bahaddin Uysal, işçi olarak gittiği Almanya’dan satın aldığı otomobilini 35 yıldır 5 katlı apartmanının birinci katındaki boş dairenin oturma odasında saklıyor.

Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1970 yılında Almanya’ya inşaat işçisi olarak gittiğini, 9 yıl sonra Almanya’dan satın aldığı otomobille Vezirköprü ilçesine izne geldiğini söyledi. İzin sırasında bir arsa satın aldığını ve apartman yaptırmaya başladığını anlatan Uysal, "Almanya’dan Türkiye’ye GMR 7249 geçici plakayla arabamı getirdim ve gümrüğünü ödedim. Daha sonra tekrar Almanya’ya döndüm. Otomobilimi 1979 yılında inşaatı devam eden apartmanın giriş katındaki bir odaya bıraktım. Odanın duvarlarını da tuğlalarla ördürdüm" dedi. 

35 yıllık otomobilin tüm parçaları orijinal Almanya’dan Türkiye’ye zaman zaman geldiğinde otomobilini apartmanın duvarları örüldüğü için dışarı çıkaramadığını belirten Uysal, şunları dile getirdi: "Son olarak 1998 yılında Türkiye’ye kesin dönüş yaptım. Apartmanın duvarları örüldükten sonra otomobil birinci katta kaldı. İstesem duvarları yıkıp aracı çıkartabilirdim ama ilk otomobilim olduğu için ona gözüm gibi bakmaya başladım. Otomobili dışarı çıkartamıyorum ama zaman zaman olduğu yerde çalıştırıyorum. Tüm parçaları orijinal, kesinlikle satmayacağım" dedi.

Otomobilini 35 yılda sadece ilk aldığı yıl kullandığını, 33 bin kilometre yaptığını kaydeden Uysal, "Otomobilimin tüm parçaları orijinal olduğu için 35 yıl sonra antika sınıfına girdi. Otomobili çok iyi paralara satın almak istiyorlar. Yurt içi ve yurt dışından birçok kişi arıyor ama kesinlikle satmıyorum ve satmayacağım. Çocuklarıma benden hatıra bırakmak istiyorum. Onların da bu aracı satmalarını istemiyorum" diye konuştu.

 

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