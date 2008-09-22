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Yaşam

Otomobilin varsa tren bedava!

"22 Eylül Dünya Otomobilsiz Günü" nedeniyle bugün Macaristan'da ruhsatı gösterenler trenlere ücretsiz biniyor.

22 Eylül 2008 03:00

"22 Eylül Dünya Otomobilsiz Günü" nedeniyle bugün Macaristan'da otomobil ruhsatını gösteren kişiler trenlere ücretsiz biniyor.

Macaristan Devlet Demir Yolları tarafından yapılan açıklamada, kampanyanın "Dünya Otomobilsiz Günü" çerçevesinde başlatıldığı, trenle yolculuk yapanların sayısının artmasının hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, bugün araç ruhsatlarını gösteren herkesin trene ücret ödemeden binebileceği belirtildi. Ülkedeki çevreci dernekler, başkent Budapeşte'deki araç trafiğinin normalin çok çok altında olacağını tahmin ediyor.

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