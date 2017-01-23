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Yaşam

Otomobilin çarptığı soyu tükenmekte olan çizgili sırtlan öldü

Sürücünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı

23 Ocak 2017 01:11

Urfa'nın Birecik ilçesinde nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan çizgli sırtlan, bir aracın çarpması sonucu öldü.

DHA’nın haberine göre, Urfa’nın Birecik ilçesinde kimliği belirsiz sürücünün kullandığı aracın çarptığı çizgili sırtlan öldü.

Kaza dün gece Suruç- Birecik karayolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen araç, yolun karşısına geçen çizgili sırtlana çarptı. Sırtlan ölürken, kimliği belirsiz sürücü aracıyla kaçtı. Soyu tükenen canlılar arasında gösterilen ve bölgede 2013 yılında görülmeye başlanan çizgili sırtlanın ölümüne yol açan sürücünün kimliğinin belirlenerek yakalanması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

Çizgili sırtlanın, Urfa’da genellikle Halfeti ile Birecik ilçelerindeki kayalık ve bozkır alanlarda yaşadıkları biliniyor. 

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