Otomobilin çarptığı 2 işçisi hayatını kaybetti

Ankara’da, TEM Otoyolu’nda, otomobilin çarptığı karayolları işçileri Sadık Bayrak ve Seyitali Sert hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu’nun Çamlıdere Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Yol süpürme aracına eskortluk yapan araçta bulunan Cankurtaran Bakım İşletme Şefliği'nde çalışan Karayolları işçileri Sadık Bayrak ve Seyitali Sert, diğer araçtan su almak için araçlarını emniyet şeridine park etti. İşçiler, araçtan inip su içtikleri sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CPJ 20 plakalı otomobil işçilere çarptı. Araç işçilere çarptıktan 200 metre sonra durabildi. İki işçi olay yerinde hayatının kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)