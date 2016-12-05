Otomobilin arkasında sürüklenen köpek, yeni sahibine kavuştu

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi’nde otomobilin arkasına iple bağlanarak sürüklenerek götürülünce el konulana ’Rambo’ adlıköpek, bugün yeni sahibi Mustafa Cebeci’ye teslim edildi.

Mehmet Yirun'un DHA'da yer alan haberine göre, Çorlu İlçesi’nin Hıdırağa Mahallesi’nde geçen ay hareket halindeki 39 EH 155 plakalı otomobilin arkasına bir köpeğin iple bağlı sürüklenerek götürülmesini gören bir kişi fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğrafları görenlerin şikayeti üzerine, hayvanın sahibi M.V., yakalandı. Köpeğin sahibi olan ve otomobilin arkasına bağlayarak sürükleyen M.V.’ye, Çorlu İlçe Hayvanları Koruma Kurulu, ’Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek’ten 526 TL para cezası uyguladı.



El konulan köpek de Çorlu Belediyesi Hayvan Barınağı’na götürülerek, tedavi edildi. Yeni sahibine teslim edilmeden sonra köpeğe son kontrolü yapan Veteriner hekim Ahmet Çavdar, hayvanın tüm tedavilerinin tamamlandığını belirterek, "Aşılarını yaptık, hiç bir sorunu bulunmuyor" dedi.



Rambo adlı köpeğin başına gelenleri haberlerden öğrenen Mustafa Cebeci, köpeğe talip oldu. Gerekli işlemlerin yapılmasının ardından köpek bugün yeni sahibi Cebeci’ye teslim edildi. Cebeci, "Köpeğin başına gelenlere üzüldüm, köpek de çok hoşuma gitti. Daha sonra barınağa geldim ve istedim. Gerekli işlemlerin ardından da teslim aldım. Ergene İlçesi’nde çiftliğim var, burada ona en iyi şekilde bakacağım" dedi. Cebeci, daha sonra ’Rambo’yu barınağa ait bir araçla alıp götürdü.