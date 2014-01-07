Mersin'de kimlikleri henüz belirlenemeyen bir erkek ile bir kadın önce kuru sıkı tabancayla havaya ateş etti, daha sonra eşarpla ellerini birbirine bağlayıp içinde bulundukları otomobili denize sürerek intihar ettiler.

Olay, saat 00.00 sıralarında sahil kenarında bulunan Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Kimlikleri henüz belirlenemeyen 30-35 yaşlarında bir kadın ile erkek park içerisinde 34 SC 088 plakalı otomobil içerisinde oturmaya başladı.

Bu sırada araçta bulunan kadın kuru sıkı tabanca ile havaya dört el ateş etti. Parkta oturanlar silah sesi üzerine araca bakarken, direksiyonda bulunan erkek aracı hızla denize sürdü. Denize uçan otomobil, parkta bulunanların şaşkın bakışları arasında kısa sürede sulara gömüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Polisi, Sahil Güvenlik ve Sivil Savunma ekipleri tarafından 1 saatlik bir çalışma sonrası cesetler, yaklaşık 4 metre derinliğe gömülmüş otomobil içerisinden çıkarıldı.

Dalgıçlar tarafından araçtan çıkarılan cesetlerden erkeğin sağ eli kadının sol eline eşarpla bağlanmış olarak bulundu. Bot ile kıyıya çıkarılan cesetler polisin incelemesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken cesetlerin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.