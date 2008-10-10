Otomobilde, show başladı

Türkiye’nin en büyük otomobil fuarı Autoshow 2008, dün, İstanbul’daki CNR Expo’da Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan tarafından açıldı.



Bu yıl 12’ncisi düzenlenen İstanbul Autoshow Fuarı, 6 yeni marka ve 74 yeni modelle krize adeta meydan okuyor. Toplam 48 otomobil markasının katıldığı fuarı bu yıl 650 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. İki yılda bir düzenlenen ve Paris Otomobil Fuarı’ya eş zamanlı açılan İstanbul Autoshow’un faturası ise 18 milyon doları buldu. Bu rakamın içinde, firmaların stand, yer kirası ve işletim giderleri yer alıyor. Metrekare maliyetinin 450 doları bulduğu fuara katılan firmalar kriz döneminde bu yatırımı son çeyrekte satışları canlandırmak için yaptı.



En önemli vitrin



İstanbul Fuarcılık (ITF) ile Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından 10-19 Ekim tarihleri arasında İstanbul CNR Expo’da düzenlenenen Uluslararası İstanbul Otomobil Fuarı, ’Autoshow,’ dün basın ve VIP günüyle kapılarını açtı. Türk otomotiv sektörünün en önemli vitrini olacak fuar, 2006 yılında Uluslararası Motorlu Taşıt Üreticileri Derneği’nin (OICA) takvimine girerek, Tokyo, Paris, Cenevre ve Frankfurt Otomobil fuarlarıyla aynı kategori de yer almıştı. Bu yıl uluslararası unvanıyla ikinci kez düzenlenecek fuarda, otomobil severleri bir çok sürpriz bekliyor.



Fuar alanı büyüdü



2006 yılında 110 bin metrekare alana yayılan Autoshow fuarı bu yıl 10 bin metrekare büyüyerek 120 bin metrekarelik bir alana ulaştı. Fuarla birlikte Türkiye yollarına çıkacak olan bu yeni modeller arasında Paris ile eş zamanlı olarak tanıtılan Volkswagen Golf, Hyundai i20, Chevrolet Cruze, Citroen C3 Picasso, Citroen C4, Ford Ka, Kia Forte, Toyota Avensis, BMW 3 Serisi ve Mitsubishi Colt gibi 10 model de fuarın önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Ayrıca önceki jenerasyonu Türkiye’de üretilen yeni Honda City’nin Avrupa lansmanı da ilk kez Türkiye’de yapılacak. Dev şovların olmazsa olmazı konsept otomobillerin sayısında da bu yıl artış var. Otomotivin geleceği hakkında ipuçları veren Land Rover LRX, Honda OSM, Mitsubishi Concept CX ve Megane Coupe’nin aralarında bulunduğu 8 önemli konsept fuarın en dikkat çeken araçlarını oluşturucak.



Fuarın en hızlı otosunu tanıttı



LABMORGHINI Başkanı ve CEO’su Stephan Winkelmann, ABD’de başlayıp tüm dünyaya yayılan finansal kriz hakkında İstanbul Autoshow’da açıklamalar yaptı. Geçen hafta Paris’te açılan Otomobil Fuarı’na katılan ve fuar bitmeden hemen İstanbul’a gelen Winkelmann, Türkiye’nin kendileri için Avrupa ve Asya arasında bir köprü olduğunu belirterek, Türkiye’de tüm yaşananlara rağmen yılda 20 adetlik potansiyel olduğunu söyledi. Türkiye’de kısa süre içinde büyük bir sıçrama yaptıklarına değien Winkelmann, "2009 yılı sonuna kadar satışımız 20 adeti geçer. Şu ana kadar 8 adet satış gerçekleştirdik" dedi. Global krizin Lamborghini’nin satışlarını etkilemediği söyleyen Winkelmann, şöyle konuştu: "İlk 8 ayda tüm dünyada geçen yıla göre yüzde 5 büyüme kaydettik. Biz üretimizi talebin altında tuttuğumuz için krizlerden çok daha az etkileniyoruz. ABD bizim en büyük pazarımız."



Winkelmann, konuşmasının ardından fuarın en hızlı aracı Murcielago LP 640’ı tanıttı. Satış fiyatı 620 bin Euro olan aracın maksimum hızı 340 km/sn. Araç 0-100 km’ye 3.4 saniyede ulaşıyor.



Türkiye yakında Lexus’la tanışacak



AUTOSHOW fuarında ilk kez tanıtılan markalardan biri olan Toyota bünyesindeki Lexus, Türkiye girmek için gün sayıyor. ToyotaSa Genel Müdürü İbrahim Orhon, Türkiye pazarının lüks segmentte Lexus’un eksikliğini hissetiğini belirterek, "İşte bu yüzden düğmeye bastık. Lexus Avrupa ile distribütörlük görüşmelerimize devam ediyoruz. Yaklaşık 15 ile 18 aylık bir süre içinde ilk bayimizi açmayı planlıyoruz. Türkiye’de Lexus’un ağırlıklı olarak hibrid, 4x4 ve spor modellerini getireceğiz" dedi.



Türkiye 2001’de zehirli çiçekten bal yaptı, şimdi sıra dünyada



BMW-MINI Distribütör Pazarlardan sorumlu Başkan Yardımcısı Kay Sagler, ilk kez İstanbul Autoshow fuarına katıldığını belirterek, fuarın Tokyo’dan daha büyük, A sınıfı profesyonel bir fuar olduğunu söyledi. Dünya genelinde 95 pazarda distribütörleriyle faaliyet gösterdiklerini belirten Sagler, "Türkiye ise bu pazarlar arasında en büyüğü. Gelişme potansiyeli çok yüksek olan bu pazara çok büyük önem veriyoruz. Paris’te dünya lansmanın yaptığımız 7 Serisi ve 3 Serisi’nin burada sergilememizde bunun bir göstergesidir" diye konuştu. Sagler krizle ilgili olarak, şunları söyledi: "Çok kriz gördüm. Krizlerin temizleyeciği bir etkisi vardır. Krizler yeniden yapılandırmayı hızlandırır. Finans kesiminde de bu böyle olacaktır. 2001 krizinden sonra da Türkiye aynı süreçten geçerek daha sağlam bir yapıya kavuştu. Arılar bal yaparken zehirli çiceklerden de öz alırlar. Bu durum ona benziyor. Kriz sonrasında daha sağlam yapı ortaya çıkacak."



Yeni City’nin Avrupa lansmanı yapıldı



Yeni Honda City’nin Avrupa lansmanı İstanbul Autoshow’da yapıldı. Honda Türkiye Genel Müdürü Hajime Jamada, bugün fuarda tarihi bir olaya şahitlik edildiğini belirterek, "Pazara fuarla birlikte iki yepyeni model sunuyoruz. Yeni Honda City Avrupa’da ilk kez sergilenirken Honda Jazz’ı da Türkiye’de ilk kez karşınıza çıkartıyoruz. Ayrıca spor otomobillerinde çevreci olabileceğini temasıyla üretilen OSM konsepti de Londdra fuarından sonra ilk kez İstanbul Auto Show’a geldi" dedi.