Ortadoğu Teknik Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi Meril Çiğdem Durmuş, 8 Temmuz günü Ankara'da Angora Bulvarı üzerinde bisikletiyle yol alırken, bir aracın çarpası sonucu hayatını yitirdi. Yüzlerce bisikletli Meril Durmuş'u, ölümünün 25. gününde başkent sokaklarında andı.

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Meril Durmuş, bisikletine çarpan bir aracın neden olduğu kaza sonucu, 22 yaşında hayatını kaybetti. Fakültenin en başarılı öğrencisi olan, gelecek sene bölüm birincisi ünvanı ile mezun olması beklenen Meril Durmuş için bisikletli eylem gerçekleştirildi.

Protestocular, 21 gün önce Ankara Beysukent'te gerçekleşen kazada hayatını kaybeden Meril Durmuş için Güvenpark'ta toplandı. 'Otomobil odaklı değil insan odaklı kent istiyoruz' diyerek yere yatan eylemciler, daha sonra 'Ghost Bike'(Hayalet Bisiklet) adı verilen bir eylem gerçekleştirdi. Beyaza boyanmış bir bisiklet kilitenerek parka bırakıldı.

Harvard'a gidecekti

Meril Durmuş'un babası Adil Durmuş, “ODTÜ İnşaat Mühendisliği 3’üncü sınıfta okuyordu ve master programlarını da birarada yürütüyordu. Önümüzdeki dönemde Harvard’a gitmeyi garantilemişti. Dönem birincisi olacaktı.’’diye konuştu.