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Otomobil nehre uçtu, aynı aileden 6 kişi öldü!

Karasu Nehri'nde ters dönen otomobilin kapıları kesilerek içindeki 6 kişinin cesedi çıkarıldı

16 Temmuz 2015 17:37

Çanakkale'nin Çan ilçesinden tatillerini geçirmek için memleketleri Erzurum'a gelen Açabay ailesinin içinde bulunduğu otomobil gece meydana gelen kazada Karasu Nehri'ne uçtu. Kazada, aynı aileden 6 kişinin ters dönen otomobilde boğularak öldüğü bu sabah ortaya çıktı.

Kaza dün gece merkez Aziziye ilçesinin Beypınar köyü yakınlarındaki köprü girişinde meydana geldi. Çan ilçesinde memur olan Muammer Açabay, 10 gün önce yıllık iznini geçirmek için Aziziye ilçesine bağlı Ocak Mahallesi'ne geldi. Dün akşam iftara Erzurum'a gitmek için yola çıkan Muammer Açabay'ın kullandığı 17 HY 442 plakalı otomobil, köyün çıkışında bulunan köprüye girmeden Fırat'ın kolu Karasu Nehri'ne uçtu.

Nehirde ters dönen otomobildeki 40 yaşındaki Muammer Açabay , eşi 35 yaşındaki Mihriban Açabay, babası 70 yaşındaki Kadir Açabay ile çocukları 11 yaşındaki Gökçe Kağan Açabay, 6 yaşındaki  Murat Ülkühan Açabay ile yeğenleri 11 yaşındaki Yunus Emre Çeçen boğuldu.

Bu sabah nehirde otomobili görenlerin yaptığı ihbar üzerine, Erzurum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'ne bağlı iki ekip olay yerine gitti. Karasu Nehri'nde ters dönen otomobilin kapıları kesilerek içindeki 6 kişinin cesedi çıkarıldı. Cesetler, 112 Acil Servis ekipleri tarafından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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