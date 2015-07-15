TEM'de kaza: 6 ölü, 35 yaralı!

TEM otoyolunun İstanbul istikametinin Bolu Dağı çıkışında iki yolcu otobüsünün karıştığı 2 farklı trafik kazasında, 6 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolundan İstanbul istikametine seyreden bir yolcu otobüsü, Bolu Dağı Tüneli 4'üncü viyadükte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi.

Kazada, devrilen otobüste sürücü Tuncay Sütçü, yardımcısı Murat Karakaya, yolcular Aycan Efkan, Şahin Kanak, Ahmet Polat ve kimliği belirlenemeyen bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Çoğu devrilen ilk otobüste olmak üzere her iki otobüstekilerden 35 kişi yaralandı.

Yaralılar, Bolu ve Düzce'den gelen çok sayıda ambulans tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Trafik kazasının yaşandığı bölgede çok sayıda yaralı ve görevlinin olduğu sırada, bir başka yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra refüjde bulunan bariyerleri parçalayıp beton bariyerin üzerine çıktı.

Kazanın ardından otobüsteki yolcular, yol kenarında bekleyen diğer otobüsün yolcuları, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Bu arada, otobüsten sızan akaryakıt nedeniyle yangın çıkma ihtimaline karşı bölgede kısa süreli tedirginlik yaşandı.

TEM ulaşıma kapandı

TEM otoyolunun İstanbul istikameti, Bolu Dağı mevkisinde meydana gelen trafik kazaları nedeniyle ulaşıma kapandı. Bu istikamette seyreden araçlar, polis ekipleri tarafından Abant kavşağından D-100 karayoluna yönlendiriliyor.