Kaza sonrası bir ablanın çığlığı: Beni bırakın kardeşime bakın!

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç önce refüje, ardından da park halindeki TIR’a çarptı. Bir kişinin öldüğü iki kişinin yaralandığı kazada; sürücü Merve Özer, ilkyardım ekiplerine kardeşi için "Ya ben çıkarım. Mert’e bakın, bir sağlıkçı yok mu yalvarıyorum. Mert’i çekin" diye seslendi.

Özgür Okumuş’un DHA’da yer alan haberine göre, kaza gece yarısı ilçenin Kışla Kavşağı’nda meydana geldi. 23 yaşındaki Merve Özer, Erdemir’de çalışan babası Ali İhsan Özer’i almak için yanına kardeşi 17 yaşındaki Taha Mert Özer ile komşuları aynı yaştaki Furkan Erdoğan’ı da alarak, hafif ticari araçla yola çıktı. Kışla Kavşağı’na gelindiğinde Merve Özer’in direksiyon kontrolünü yitirdiği araç orta refüje çarpıp devrildi ve 50 metre sürüklendikten sonra park halindeki TIR’ın dorsesine çarparak durabildi.

Kazayı görenler yardıma koştu, devrilen aracı kaldırdı, ancak içinde sıkışanları çıkaramadı. Gelen itfaiye ve sağlık görevlilerin müdahalesi ile önce Furkan Erdoğan araçtan çıkarılarak Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekipler, kamyonette sıkışan iki kardeşi çıkarmak için çalışma başlattı.

‘Beni bırakın’

Bu sırada çarpma sırasında ölen kardeşi Taha Mert Özer’in üstüne düşen sürücü Merve Özer, "Ya ben çıkarım. Mert’e bakın, bir sağlıkçı yok mu yalvarıyorum. Mert’i çekin" diye feryat etti. Araçtan çıkarılan Merve Özer, ambulansa hastaneye götürülürken, kardeşinin öldüğünden habersiz görevlilere sürekli "Ben iyiyim, Mert’e bakın. Mert’e baksanıza, Mert’i alın" dedi.

İtfaiye görevlileri tarafından araçtan çıkarılan Taha Mert Özer’in cesedi, morga götürülürken, kaza yerine gelen annesi Satı Özer sinir krizleri geçirdi.