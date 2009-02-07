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Yaşam

Otomobil İETT durağına girdi

Beyoğlu’nda, bir otomobilin İETT durağına girmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

07 Şubat 2009 02:00

Beyoğlu’nda, bir otomobilin İETT durağına girmesi sonucu 8 kişi yaralandı. 
 
Kasımpaşa Bahriye Caddesi’nde Çağlayan istikametine giden Barış B. (36) yönetimindeki 34 FM 5741 plakalı otomobil, İplikçi Bulvarı’nda kaldırıma çıkarak, İETT durağında girdi. 
 

Kazada, araç sürücüsü Barış B. ve yanındaki Esra Süzme (34) ile durakta bekleyen Yılmaz Kızıltoprak (32), Yasin Karataş (34), Yusuf Duran (30), İlhan Dağıtır (35), Hüseyin Çayan (44) ve Mehmet Kavas (37) yaralandı.

Yaralılardan Barış B, Esra Süzme, Yasin Karataş ve Yılmaz Kızıltoprak, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma, Yusuf Duran ve İlhan Dağıtır Taksim Eğitim ve Araştırma, durumları ağır olan Hüseyin Çayan ve Mehmet Kavas da Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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