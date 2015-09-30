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Yaşam

Otomobil çarpan genç boksör, polis ifadesinde hayatını kaybetti

Samsun'da bir arabanın çarpması sonucu yaralanan Onur Altuntaş yaşamını yitirdi

30 Eylül 2015 00:29

Samsun'da yolda yürürken otomobil çarpan boksör 19 yaşındaki Onur Altuntaş, polisteki ifadesi sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti.

DHA'da yer alan habere göre, 2 yıldır Eskişehir'de yaşayan ve 1 yıl önce boks sporunu bıraktığı belirtilen Onur Altuntaş, önceki gün Samsun'da yaşayan ailesini ziyarete geldi. Dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla cadde üzerinde sohbet ederken yola çıkan Altuntaş'a, Turan U. yönetimindeki 60 NE 999 plakalı otomobil çarptı.

Yaralı olarak ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Altuntaş'ın, burada tedaviyi kabul etmediği öne sürüldü. Polis tarafından "taşkınlık yaptığı" iddia edilen Altuntaş, polis arabasıyla emniyete götürüldü. İfadesi alınırken aniden fenalaşınca özel bir hastaneye kaldırılan Onur Altuntaş, bu sabah yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından polise teslim olan sürücü ise ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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