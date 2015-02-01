Otogarda onlarca kişinin gözü önünde, defalarca bıçaklandılar!

Mardin’den kaçan genç sevgililer İstanbul’a adım attıkları otogarda eli bıçaklı kişilerin saldırısına uğradı. Onlarca kişinin gözü önünde defalarca bıçaklanan Hamdullah Ayaydın (25) öldü, 19 yaşında olduğunu söyleyen sevgilisi C. İ. ağır yaralandı. Görgü tanıkları erkeğin ölmeden önce genç kıza "Aşkım" diye seslendiğini söyledi.

Genç kızın yakınları olduğu iddia edilen saldırganlar kaçtı. Genç kızın babasının dün Mardin Emniyet Müdürlüğü’ne başvurarak kızının kaçırıldığı yolunda ihbarda bulunup şikâyetçi olduğu öğrenildi. Bir görgü tanığı da kızın saldırganlarla ilgili olarak "kardeşim" dediğini söyledi.

C. İ’nin yakınları olduğu iddia edilen saldırganların yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Son sözü "aşkım "oldu

Süleyman Kaya ve Erhan Tekten’nin DHA’da yer alan haberine göre, Bayrampaşa’daki Büyük İstanbul Otogarı’na Mardin’den gelen C. İ. ve Hamdullah Ayaydın kızın yakınları olduğu belirtilen kişiler tarafından defalarca bıçaklandı. Onlarca kişinin gözü önünde gerçekleşen saldırıda Hamdullah Ayaydın hayatını kaybetti, genç kız ağır yaralandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Ayaydın’ın ölmeden önce söylediği son söz ’Aşkım’ oldu.

Otobüsten adım atar atmaz saldırdılar!

C. İ. (19) ve Hamdullah Ayaydın (25) isimli sevgililer saat 07.00 sıralarında Mardin’den Bayrampaşa’daki Büyük Otogar’a geldi. Görgü tanıklarının iddialarına göre peronda bekleyen ve C.İ’nin yakınları olduğu öne sürülen 4 kişi çifte bıçaklarla saldırdı. Saldırganlar önce Hamdullah Ayaydın’ı bıçakladı. Ayaydın bıçak darbeleriyle yere yığılırken, bu sefer genç kızı hedef aldılar. Defalarca bıçaklanan Ayaydın ve C.İ kanlar içinde yere düştü. Saldırganlar yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşam fonksiyonları duran Ayaydın’ı kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı.

"19 yaşındayım, bizi aynı hastaneye götürün"

Sırtına isabet eden bıçak darbeleri nedeniyle kanlar içinde yerde yatan genç kız kendisini hastaneye sevk eden sağlık görevlilerine "Bizi aynı hastaneye götürün" diye seslendi. C.İ bilincinin yerinden olup olmadığını kontrol için sorular soran sağlık görevlisinin "kaç yaşındasın" şeklindeki sorusunu "19" diye yanıtladı.

Ayaydın ambulansla Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Genç adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kız ise Bezmialem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olay yerini çembere alarak inceleme yaptı. Saldırıda kullanılan bıçaklar bulundu

Ellerinde kan bulaşmış bıçak olan saldırganların kaçtığını belirten bir görgü tanığı, "Kızın karnını tutarak yerde yattığını gördüm. Çocuğu şuraya arkaya çektiler. Sırtından kanlar akıyordu. Çocuğun ağzından ’Aşkım’ diye bir kelime çıktı. En son ‘Aşkım’ dedi. Olayın gözünün önünde olduğunu söyleyen başka bir görgü tanığı ise, "İki genç üç genç etrafa bakıyordu. Öteki otobüsten indi. Ellerinde bıçak vardı. Bir tanesinde mavi bıçak vardı. Bir adam ’Burada burada burada’ deyince diğerleri de gelip bıçaklamaya başladı. Adamı yere yatırdılar (bıçağı) vurdular vurdular. Daha sonra kız geldi. Sarıldı. ’Aşkım’ dedi. Bilmiyorum... Çok kötü oldu."

Bir başka tanık da yaralı genç kızın saldırganlarla ilgili olarak "kardeşim" dediğini söyledi.

İnal’ın babası polise müracaat etmiş

Öte yandan C. İ.’nin babasının dün Mardin Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, kızının kaçırıldığı yolunda bilgi verip şikâyetçi olduğu öğrenildi.