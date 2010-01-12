Otobüste 'Şizofren yolcu paniği'

T24- Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi yakınlarında, şizofreni tedavisi gören 52 yaşındaki R.A. adlı yolcu, seyir halindeki otobüsün şoförü Mustafa Özgezer'e saldırdı. Kontrolden çıkan otobüs orta refüjü aşıp tarlaya girdi. Kazada 11 kişi hafif yaralandı.



Kaza, Sivrihisar- Ankara karayolunun 8'inci kilometresinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Ankara'dan Datça'ya giden 55 yaşındaki Mustafa Özgezer yönetimindeki 48 R 4811 plakalı otobüste bulunan yolculardan R.A., seyir halinde olan otobüsün şoförüne aniden yerinden kalkıp saldırdı. Saldırı sırasında Mustafa Özgezer direksiyon kontrnolünü kaybetti.



Yolcu otobüsü orta refüjü aşıp tarlaya girerek durdu. Olayda otobüs yolcularından 11'i hafif yaralandı. Yaralı yolculardan 5'ine, gelen 112 amubunsındaki sağlık ekibi müdahalede bulundu. Yolculardan Suzan Durgun (53), Kürşat Karacabey (44), Ahsen Özaltın (33), Raziye Konca (34), Ahmet Aydın Bıyık (23) ve Gamze Canoğlu (19) Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste gerekli tedavileri yapılan yaralılar daha sonra taburcu edildi.



Olayın ardından gözaltına alınan ve şizofren hastası olduğu belirtilen R.A.'nın Cumhuriyet savcılığının talimatıyla serbest bırakıldığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.



Serbest bırakıldı



Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi yakınlarında seyir halindeki otobüsün şoförü Mustafa Özgezer'e saldırıp 11 yolcunun yaralanmasına neden olan R.A.'nın eşi ve çocuğu ile birlikte Samsun'dan Denizli'ye gitmek üzere otobüse bindikleri belirtildi.



Kazanın ardından Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından gözaltına alınan ve şizofreni hastası olduğunun belirlenmesi üzerine Cumhuriyet savcılığının talimatıyla serbest bırakılan R.A.'nın ifadesinde, “Kafam çok bozuktu. Otobüse Ankara'da benim gibi yolcular bindi. Megafonlardan sesler geliyordu. Yolcular bana sürekli küfür ediyordu. Onların sesini duyuyordum. Denizli'ye gidip orada öleceğimize burada hep birlikte ölelim dedim” dediği öğrenildi.



