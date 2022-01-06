Otobüse tutunarak paten kaydılar; kendilerini uyaran şoföre kızıp aracın camını patlattılar

Antalya'da, halk otobüsüne tutunup tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan patenli gençler, kendilerini uyaran şoföre kızıp, aracın arka camını patlattı.



Olay, dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Paten süren 5 genç; Güllük Caddesi'nde giden, Mehmet Fidan yönetimindeki 07 AU 0072 plakalı denetimli halk otobüsünün arkasına tutunarak, Atatürk Devlet Hastanesi önüne kadar geldi. Hastane durağında yolcu indirirken otobüsün arkasındaki patenli gençleri fark eden Fidan, gençleri uyararak otobüsten uzaklaştırdı.



Mehmet Fidan, tekrar otobüsün arkasına tutunmaya çalışan gençleri görünce ikinci kez inip, tepki gösterdi. Uzaklaşan gençlerden biri, cebinden çıkardığı vidayı otobüse doğru fırlatınca otobüsün arka camı patladı. Şoför ve yolcular, camın patlaması sonrası otobüsten indi. Mehmet Fidan'ın haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekibi, yolculardan bilgi alıp, kamera kayıtlarını inceledi.

Yolcular, başka otobüslere bindirildi. (DHA)