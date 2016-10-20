Otobüs şoförü yorgunluktan uyuyakaldı, yolcular sarhoş sanıp linç etmeye kalktı

Bursa'da aşırı yorgunluk nedeniyle trafikte uyuyakalan halk otobüsü şoförü yolcular tarafından alkollü sanılarak linç edilmek istendi. Yolun ortasında diğer yolcu ve şoförlerin seslenmesine rağmen uyanamayan halk otobüsü şoförü yolcuların saldırısı üzerine kapıları kapatarak olay yerinden uzaklaştı. Sürücü yapılan ihbar üzerine trafik ekiplerince kentin bir başka noktasında durduruldu.

DHA'da yer alan habere göre yapılan kontrolde sürücünün alkol almadığı belirlendi. Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yıldırım İlçesi Emirsultan Mahallesi'nde yaşandı. Bursa'da yayın yapan 'www.bursahakimiyet.com.tr'nin ihbar hattına vatandaşlar tarafından cep telefonuyla çekilerek gönderilen görüntülerle ortaya çıktı.

6-E numaralı özel halk otobüsü şoförü, Derebahçe durağından yolcularını alarak, Özlüce istikametine yola çıktı. Ancak iki durak sonra otobüs şoförü, Emirsultan durağına geldiğinde direksiyon başında duracak hali kalmadı. Yolcular tepki gösterince 50 metre kadar daha ilerledikten sonra duran otobüsten yolcular şoföre tepki göstererek, inmeye başladı. Yolcular indikten sonra kapıları kilitleyen otobüs şoförüne vatandaşlar tepki göstermeye devam etti. Açık camdan sürücüye saldıran öfkeli vatandaşlar, kapıyı açmayı başaramadı. Sürücü daha sonra otobüsü hareket ettirerek, Emirsultan tünelinden ayrıldı. Yaşananlar bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülenirken, bazı vatandaşlar da durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine trafik ekipleri Stadyum Kavşağı'nda otobüsü durdurdu. Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olmadığı sadece aşırı yorgun olduğu tespit edildi. Evrakların incelenmesi sonucu muayenesi geçen otobüs hakkında işlem yapıldı.