Otobur hayvanların nesli tükeniyor

Yeni bir araştırmaya göre, 74 otobur hayvan türü kaçak avlanma ve yaşam alanlarının azalması nedeniyle yok olma tehlikesi altında. Science Advances dergisinde yayımlanan araştırma, aralarında gergedan, fil ve gorilin bulunduğu türlerin yüzde 60'ının yok olma noktasına geldiğini belirtti.

Oregon State Üniversitesi'nden Profesör William Ripple'ın başını çektiği araştırma, ren geyiğinden file kadar ağırlığı 100 kiloyu geçen canlıları kapsıyor.

Ripple, hayvan türlerinin giderek azalmasıyla ormanlarda, ovalarda, çim arazilerde ve çöllerde yaşamdan arınmış araziler ortaya çıkacağını söyledi.

Boynuzu altından değerli

Al Jazeera Türk'te yayımlanan habere göre araştırmada yer alan Oxford Üniversitesi Vahşi Yaşamı Koruma Araştırma Birimi'nden Pfoesör David Macdonald, 'sadece otoburların değil, büyük kedi ve kurtlara kadar etçil hayvanların da kaçak avcı ve daralan yaşam alanının tehdidinde olduğunu, elde edilen verilerin de bu hayvanların tabutuna bir çivi daha çaktığını' ifade etti.

Hayvanların hızla azalmasındaki en büyük neden, kaçak avcılığın artması. Afrika'da 20 yıl içinde yok olma tehlikesi bulunan gergedanın boynuzu, altından daha değerli hale gelmiş durumda.

İnsanların ormanları yok etmesi, 1 milyar insanın et yemesi ve sonuç olarak vahşi doğadaki besin zincirinin bozulması, hayvanların ölüm hızını artırıyor.

Bilim insanları, nesli tükenme tehdidi altında olan canlıların en çok Güneydoğu Asya, Hindistan ve Afrika'da yaşadığını belirtti.

Avrupa ve Kuzey Afrika, büyük otobur hayvanlarının çoğunu kaybetmiş durumda.