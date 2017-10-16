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Yaşam

Otoban tünelin bir ayı geçerken görüntülendi

Yaban hayvanlarının otoyol altı geçiş noktasını kullanması, bakanlıkta sevinç yarattı

16 Ekim 2017 12:09

Ankara-Bolu Otobanı'nda yabani hayvanların otoyollarda geçmesi için yapılan tünelde bir ayının Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından kurulan fotokapan tarafından görüntülendi.

Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, doğadaki hayvanların geçişlerini engelleyen otoyollarda ekolojik köprüler ve tüneller için çalışma yürütüyor. Habitat parçalanması ve yaban hayatında popülasyon bölünmesine neden olan otoyolların altında yapılan tünellerden yaban hayvanı geçişi olup olmadığı araştırıldı.

Ankara- Bolu arasındaki otobanın 100 kilometrelik kısmında 202 otoyol altı tünel bulunuyor. Bunlardan bazılarına fotokapan konularak yaban hayvanları izlendi. Hayvanların tünelleri kullanmaya başladığı tespit edildi. Proje kapsamında yerleştirilen fotokapanların objektifine bir ayı ve tilki yakalandı. Yaban hayvanlarının otoyol altı geçiş noktasını kullanması, bakanlıkta sevinç yarattı.

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