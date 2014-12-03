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Otizmli olduğu için okula alınmayan Ozan'ın annesi AİHM önünde çadır kurdu

Ozan Sanlısoy’un annesi Sedef Erken, bu süreçte çocuğunun eğitim hakkından mahrum kaldığını söyledi

03 Aralık 2014 18:22

Otizmli olduğu için okula alınmayan 8.5 yaşındaki Ozan Sanlısoy’un AİHM'de süren davasına dikkat çekmek isteyen annesi Sedef Erken, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Strasbourg’da çadır kurdu.

Sedef Erken, davanın Türkiye’de olduğu gibi burada da iki yıldır çözülemediğini söyledi ve bu süreçte çocuğunun eğitim hakkından mahrum kaldığına dikkat çekti.

bianet.org'un haberine göre, Sedef Erken, eğitimle ilgili davaların öncelikli olarak ele alınması gerektiğini belirterek, "Gecikmiş adalet, adalet değil" ifadesini kullandı.

 

AİHM savunması

 

Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı AİHM'e 17 sayfalık savunma gönderdi.

Savunmada, "Ozan ayrımcılığa uğramamıştı. Türkiye'de otizmli çocuklar için çok iyi bir mevzuat vardı ve Türkiye'de özel okulların kaynaştırma öğrencilerini alma zorunluluğu tartışmalı bir konu" denildi.

 

Ozan Sanlısoy davası nasıl başladı?

 

Ozan Sanlısoy üç yıl önce otizmli olduğu için özel bir anaokuluna kabul edilmeyince ailesi, okul yöneticileri hakkında "ayrımcılık" davası açılması için suç duyurusunda bulunmuştu

Ancak suç duyurusuna "kovuşturmaya gerek yok" kararı çıktı.

Bunun üzerine aile Türkiye’de "Eğitim Hakkı", "Etkili Başvuru" ve "Adil Yargılanma Hakkı"nın ihlal edildiği gerekçesiyle AİHM'e başvurdu.

Başvuru bir buçuk sene sonra kabul edildi. Anne Sedef Erken, bu açıklamanın otizmli çocukların eğitim haklarının ihlalinde, devletin de ihmali olduğunu ortaya koyduğunu belirtmişti.

Otizm Dernekleri Federasyonu Başkanı Şua Eriç de, çocuklarının haklarının engellediğini düşünen ailelerin kendilerine başvurabileceklerini söyleyerek bu yönde çağrıda bulunmuştu.

 

Destek için imza kampanyası

 

Şanlısoy’un davasına sosyal medyada #OtizimİcinAIHMe etiketiyle başlayan kampanyaya birçok yerden destek veriliyor. change.org üzerinden de imza kampanyası devam ediyor.

 

ETİKETLER

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