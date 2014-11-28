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Otizmli olduğu için okula alınmayan Ozan'ın annesi 3 Aralık'ta AİHM'in önünde

Otizmli olduğu için okula alınmayan 8.5 yaşındaki Ozan Sanlısoy’un AİHM'de süren davasına dikkat çekmek isteyen annesi, Strasbourg’da çadır kurmaya hazırlanıyor

28 Kasım 2014 00:50

Otizmli olduğu için okula alınmayan 8.5 yaşındaki Ozan Sanlısoy’un Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) süren davasına dikkat çekmek isteyen annesi Sedef Erken, Strasbourg’da çadır kurmaya hazırlanıyor.

Ozan Barış Sanlısoy’un ailesi, okul yöneticileri hakkında ‘eğitimde ayrımcılık ve eğitim hakkının engellenmesi’ davası açılması için suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılığın ‘takipsizlik’ kararı vermesinin ardından, Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz eden aile, yine ret yanıtı almıştı.

Türkiye’deki iç hukuk yollarının tükenmesi ve o dönem henüz Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurunun başlamamış olması nedeniyle aile Ozan adına ‘Eğitim Hakkının İhlali ve Ayrımcılık’ nedeniyle AİHM’e bir başvuruda bulunmuştu. 

Aynı dönem anne Sedef Erken’in başlattığı online imza kampanyasına da 3 gün içinde 16.000 kişi destek vermiş ve imza atmıştı. Kampanya hâlâ desteklenmeye devam ediyor.

 

Türkiye'den ilk eğitimde ayrımcılık davası

 

Bu dava Türkiye'den bir çocuk adına açılan ilk ‘eğitimde ayrımcılık’ davası olarak büyük önem taşıyor. Ülkedeki çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları da AİHM’e davayı takip ettiklerini ve bu davanın tüm engelli çocukların eğitimindeki sorunların çözümü açısından önem arz ettiğini bildirdi.

AİHM davayı öncelikli dava olarak kabul etmiş ve aileye ve yetkililere yanıtlanmak üzere sorular göndermişti. 

Geçtiğimiz günlerde Türkiye adına davaya cevap veren Adalet Bakanlığı Anayasal hakların değil, ihlalin savunuculuğunu üstlendi. Adalet Bakanlığı tarafından AİHM’e gönderilen 17 sayfalık savunma dilekçesine göre, ‘Ozan ayrımcılığa uğramamıştı. Türkiye’de otizmli çocuklar için çok iyi bir mevzuat vardı ve Türkiye’de özel okulların kaynaştırma öğrencilerini alma zorunluluğu tartışmalı bir konu’ idi.

Böylelikle aslında bu ayrımcılığın sebepleri de açığa çıkmış oldu. Zira yetkililerin ‘özel okulun zorunluluğu tartışma konusu’ demesi otizmli çocukların eğitim haklarının ihlalinde, devletin ihmalini de açıkça ortaya koymuş oldu.

Geçen 3 yılın ardından geçtiğimiz günlerde AİHM’deki süreçlerin sonuna yaklaşıldı. Davanın yakın bir tarihte karara bağlanması bekleniyor.

Ozan’ın annesi Sedef Erken, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Strasbourg’a giderek AİHM’in önünde kuracağı bir çocuk çadırı ve yapılacak basın toplantısı ile davayı Avrupa kamuoyuna da duyurmaya hazırlanıyor. 

Kampanyaya Türkiye’den ve Avrupa’dan çeşitli otizm ve engelli dernekleri, Otizm Dernekleri Federasyonu Odfed, otizmli çocuk anneleri destek timi ve farklı ülkelerden duyarlı bireyler de destek veriyor. 

İletişim: Sedef Erken  sedeferken@gmail.com

Davanın AİHM network linki; 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-142241

 

İlgili haberler

www.hurriyet.com.tr/egitim/27569657.asp

http://www.diken.com.tr/devlet-otizmli-cocugu-degil-otizm-mevzuatini-savundu/

http://www.bianet.org/bianet/cocuk/138557-ozan-baris-okumak-istiyor

http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/aihm-ozanin-davasini-kabul-etti

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/20680386.asp

http://www.todayszaman.com/news-281577-15k-mobilize-for-autistic-childs-education.html

TV yayınları

http://www.vidivodo.com/video/ozan-icin-karari-aihm-verecek-showhaber/1177910

http://www.youtube.com/watch?v=0XqIVvhObk0

http://www.youtube.com/watch?v=ATotdWO6aNQ

http://www.youtube.com/watch?v=nASb5nSfZFk 

 

 

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