Otizm Dernekleri Federasyonu: Ozan’ın eğitim hakkı, hepimizin çocuklarının eğitim hakkı!

Otizmli olduğu için okula alınmayan 8.5 yaşındaki Ozan Sanlısoy’un Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) süren davasına dikkat çekmek isteyen annesi Sedef Erken, 3 Aralık günü Strasbourg’da AİHM önünde çadır kuracak.

Otizm Dernekleri Federasyonu ODFED, otizmli çocukların eğitim hakları için emsal teşkil edecek olan davada, Sedef ve Ozan’ı desteklemeye devam ediyor. 1 Aralık 2014 Pazartesi 12:00’de İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı önünde anne Sedef Erken, ODFED yetkilileri ve gönüllü ailelerin katılımıyla gerçekleştirilecek basın açıklaması ile AİHM dava süreci ve 3 Aralık’ta Strasbourg’ta gerçekleştirilecek etkinlikler ile ilgili bilgi iletilecek.

Otizmli olduğu gerekçesiyle 3 yıl önce özel bir okulun anaokulu bölümüne alınmayan Ozan Sanlısoy’un ailesi, okul yöneticileri hakkında ‘ayrımcılık’ davası açılması için suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılığın ‘takipsizlik’ kararı vermesinin ardından, ağır ceza mahkemesine itiraz eden aile, yine ret yanıtı almıştı. Ailesi Ozan adına, Türkiye’de ‘Eğitim Hakkı’, ‘Etkili Başvuru’ ve ‘Adil Yargılanma Hakkı’nın ihlal edildiği gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmuş ve mahkeme davayı kabul etmişti.

Aynı dönem anne Sedef Erken’in başlattığı online imza kampanyasına da 3 gün içinde 16.000 kişi destek vermiş ve imza atmıştı. Kampanya hala desteklenmeye devam ediyor.

İlk eğitimde ayrımcılık davası



Bu dava Türkiye’den bir çocuk adına açılan ilk eğitimde ayrımcılık davası olarak büyük önem taşıyor. ODFED dahil olmak üzere, ülkedeki farklı Sivil Toplum Kuruluşları da AİHM’e davayı takip ettiklerini ve bu davanın tüm engelli çocukların eğitimindeki sorunların çözümü açısından önem arz ettiğini bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye adına davaya cevap veren Adalet Bakanlığı Anayasal hakların değil, ihlalin savunuculuğunu üstlendi. Adalet Bakanlığı tarafından AİHM’e gönderilen 17 sayfalık savunma dilekçesine göre, ‘Ozan ayrımcılığa uğramamıştı. Türkiye’de otizmli çocuklar için çok iyi bir mevzuat vardı ve Türkiye’de özel okulların kaynaştırma öğrencilerini alma zorunluluğu tartışmalı bir konu’ idi. Böylelikle aslında bu ayrımcılığın sebepleri de açığa çıkmış oldu. Zira yetkililerin ‘ özel okulun zorunluluğu tartışma konusu’ demesi otizmli çocukların eğitim haklarının ihlalinde, devletin ihmalini de açıkça ortaya koymuş oldu.

İçinde bulunduğumuz günlerde, AİHM’deki süreçlerin sonuna yaklaşıldı. Davanın yakın bir tarihte karara bağlanması bekleniyor. Bu nedenle, Ozan’ın annesi Sedef Erken, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Strasbourg’a giderek AİHM’in önünde kuracağı bir çocuk çadırı ve yapılacak basın toplantısı ile Ozan’ın ve eğitim hakları engellenen Türkiyeli çocukların seslerini Avrupa kamuoyuna da duyurmaya hazırlanıyor.

Otizm Dernekleri Federasyonu’ndan yapılan açıklamada; “Ozan’ın dava sürecini başından beri takip ediyor ve sonuna kadar destekliyoruz, çünkü Ozan’ın eğitim hakkı, hepimizin çocuklarının eğitim hakkı! “Otizm Eylem Planı” içinde yer alan eğitim sorunlarının başında, özel eğitim sürecinin yetersizliği ile birlikte, otizmli öğrencilerin standart okul sistemi içinde kaynaştırmada yaşanan uygulama sorunları geliyor. Ozan gibi, bir çok otizmli öğrencimiz, okulsuz kaldığı için otizmde en etkin tedavi anlamına da gelen eğitim hakkından yoksun bırakılıyor. Bu anlamda ODFED, Ozan’ın davasının sonucunun Türkiye’de yaşayan otizmli bireylerin eğitim hakları açısından önemli emsal teşkil edeceğinin bilinciyle, gerekli destek ve kamuoyu farkındalığı için AİHM’deki süreç boyunca Ozan ve Sedef’in yanında yer alacak.

Benzeri ayrımcılık davalarının açılabilmesi için ODFED Hukuk Birimi aracılığıyla, otizmli bireylere ve ailelerine destek vermeye devam edeceğiz. Çocuğunun haklarının engellediğini düşünen aileler bize başvurabilirler..“ denildi.

#OtizmIcinAIHMe kampanyasına ODFED üyesi otizm dernekleri, otizmle ilgili çalışan farklı STKlar, otizmli çocuk sahibi anneler ile otizm mücadelesini destekleyen doğal gelişimli çocuk anneleri ile blogger anneler de destek veriyor. 1 Aralık günü Çağlayan Adalet Sarayı’nda yapılacak basın açıklamasına Ozan’ın annesi Sedef Erken, ODFED yetkilileri, duyarlı anne-babalar ve farklı STK temsilcileri katılacak.