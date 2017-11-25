Otizmli çocuklar için özel sınıf kurdular

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Buca İlçesi\'ndeki hayırseverler, otizmli çocukları kaynaştırma sınıflarında sorun ile karşılaşan ailelerin sesini duydu. Hayırseverler aralarında topladıkları bağışlarla, otizmli çocuklar için tamamı özel malzemelerden hazırlanan özel sınıf kurdu.

Buca\'daki 30 Ağustos İlkokulu\'nda otizmli bir öğrencinin kaynaştırma sınıfında sorunlarla karşılaşması üzerine harekete geçen bir grup hayırsever, okul bünyesinde yeni bir Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi (OÇEM) kurdu. Bilgisayar masasından, sandalyelerine, dosya dolabından, dil terapi aynası, doğru yanlış kartları, karışık boncuklar, okuma yazma seti, eylem kartları, geometrik şekiller, sembol panosu, konuşma kartları, özel eğitim seti ve çeşitli oyunlara kadar tüm ihtiyaçları karşılayan gönüllüler, Okul Müdürü Tuncay Tezcan ve Buca Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) Müdürü Erdem Kaya ile birlikte sınıfın açılışına katıldı. Buca\'daki gönüllüler adına konuşan Güler Bulsu, 30 Ağustos İlkokulu\'nda ikinci sınıfa başlayan ancak hem sınıf hem veliler tarafından kabul edilmeyen bir çocuk ve ailesinin büyük mağduriyet yaşaması üzerine birararaya geldiklerini anlatırken, şöyle dedi:

\"RAM\'ın bu okulda bir OÇEM sınıfı açılması için onay verdiğini duyduk. Kısa sürede bütün ihtiyaçları karşıladık. Sınıfımıza da Buca\'da yaşayan farklı gelişen çocuklarımızdan 25 yaşındaki Muharrem Göksüner\'in adını verdik\" dedi.

BUCA\'DA 300 ÖZEL ÖĞRENCİ VAR

Buca RAM Müdürü Erdem Kaya, 16 metrekarelik bu sınıfta sabah 4, öğleden sonra 4 olmak üzere 8 ayrı otizmli çocuğun eğitim alabileceğini söyledi. Kaya, Buca\'da 31 okulda yaklaşık 62 özel eğitim sınıfında 300 özel öğrencinin eğitim aldığını ifade ederken şöyle dedi:

\"Biz özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin tanımlamasını ve raporlamasını yapıyoruz. Bizim raporlarımız sonucunda okullardaki özel eğitim sınıflarına yönlendirme yapılıyor. Bu sınıf da bu bölgede oturan otizmli öğrencilerin talebi doğrultusunda açıldı. OÇEM sınıflarına 4 öğrenciden fazla öğrenci alınmıyor. Buca\'da yaklaşık 400-500 otizmli olduğunu düşünebiliriz. Bunların en az 100\'ü ilkokul düzeyinde eğitim almalı. Özel eğitim sınıfları bu yüzden yetersiz kalabiliyor.\"

\"AMAÇ; AKRANLARIYLA EĞİTİM ALMASI\"

Otizmli çocukları olan ailelerin büyük mağduriyet yaşadığını belirten Müdür Erdem Kaya, kendilerine yapılan başvuları nasıl değerlendirdikleri konusunda ise şunları söyledi:

\"Bize başvurulduğunda \'Bu öğrenciler normal akranları arasında eğitim alabilir mi, alamaz mı? konusunu değerlendiriyoruz. Yapamayacak düzeydelerse bu sınıflara yönlendiriyoruz. Ama ilk başta normal akranlarıyla birlikte eğitim almalarını tercih ediyoruz. Çünkü onları bulunduğu yaş grubundan ayırmamak gerekir. Buca\'da bu sınıflar için dernekler yardım ediyor. Okul müdürleriyle irtibat halindeyiz, hayırseverleri yönlendiriyoruz. Bazı durumlarda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de bu sınıfların düzenlemesini üstleniyor. Sınıfta herşey eksiksik yapıldı. Duvarlar dahi çarpma, düşme gibi durumlarda yaralanmamaları için yumuşak dokudan hazırlandı.\"

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