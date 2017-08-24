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Kültür-Sanat

Otisabi'nin yeni adresi belli oldu

Aslantürk, şubat ayında Uykusuz'dan ayrılmıştı

24 Ağustos 2017 12:26

Karikatürist Yılmaz Aslantürk, "Otisabi" karakteriyle Eylül ayından itibaren Bavul Dergi'de yer alacağını açıkladı.

Aslantürk, geçen şubat ayında sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla, mizah dergisi Uykusuz'dan ayrıldığını duyurmuştu.

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