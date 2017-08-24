Otisabi'nin yeni adresi belli oldu

<p>Karikatürist<strong> Yılmaz Aslantürk</strong>, "Otisabi" karakteriyle Eylül ayından itibaren Bavul Dergi'de yer alacağını açıkladı.</p>\r\n\r\n<p>Aslantürk, geçen şubat ayında sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla, mizah dergisi Uykusuz'dan ayrıldığını duyurmuştu.</p>\r\n<twitterwidget class="twitter-tweet twitter-tweet-rendered" data-tweet-id="900266252454768640" id="twitter-widget-0" style="position:static;visibility:visible;display:block;transform:rotate(0deg);max-width:100%;width:500px;min-width:220px;margin-top:10px;margin-bottom:10px;">\r\n\r\n<p> </p>\r\n</twitterwidget>