Othello büyülemeye devam ediyor

Antalya Devlet Tiyatrosu’nun (ADT), görsel ve işitsel efektler ile tiyatro sahnesini seyirciler için büyülenme noktasına dönüştüren, William Shakespeare’in 2 perdelik ünlü trajedisi ‘Othello’ adlı oyunu, seyircileri büyülemeye devam ediyor.

Othello adlı zeki bir askerin, emir eri olan Iago adındaki hırslı ve mevki düşkünü asker tarafından kandırılmasıyla karısı Desdemona'yı boğarak öldürmesi ve ardından Iago'nun tüm sinsi planlarının ortaya çıkmasını konu alan oyunu Türkçeye Özdemir Nutku çevirdi.

Antalya Devlet Tiyatrosu’nun (ADT), 2012-2013 tiyatro sezonunda ilk defa 9 Ocak’ta sanatseverlerle buluşturduğu, ‘Othello' adlı oyun, Perşembe ve Cuma günleri saat 20:00’de Cumartesi ise son kez saat 15:00 ve 20:00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşacak.

İngiliz yönetmen Malcolm Keith Kay’in sahneye koyduğu, ‘Othello’ adlı oyunda, Selim Bayraktar, Sertel Uğur, Ali Meriç, Orkun Yılmaz, Meltem Gülenç, Kader Özşen Gözpınar, Başak İşür, Bülent Ünsür, Ebru Tanrıver, Hüseyin Atav, Erol Karayılan, Yalçın Temmuz Yılmaz ve Toray Bostan rol alıyor.