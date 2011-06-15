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Yaşam

Otelde grup sekse polis baskını

Antalya’da bir otele baskın düzenleyen polis, aynı odada grup seks yapan 3 kadın ile 3 erkeği gözaltına aldı.

15 Haziran 2011 03:00

T24 - Antalya’da bir otele baskın düzenleyen polis, aynı odada grup seks yapan 3 kadın ile 3 erkeği gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Arapsuyu Mahallesi’nde bulunan bir otelde fuhuş yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen sivil polisler, savcılık talimatıyla otele baskın düzenledi. Üç odada, 3 yabancı uyruklu kadının müşterileriyle fuhuş yaptığı bilgisini alan polis, aynı anda odalara girdi. İki odada hiç kimseyi bulamayan polis, üçüncü odada ise grup seks yapan 3 kadın ve 3 erkek müşteriyle karşılaştı.

Moldova uyruklu 21 yaşındaki Sarena U. ve Özbekistan uyruklu 23 yaşındaki Nilüfer M. ile Özbekistan asıllı Türk vatandaşı 28 yaşındaki Şehnaz S., erkek müşterilerle birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Müşteriler, Şehnaz S. ile telefon aracılığıyla buluştuklarını ve 750’şer lira karşılığında anlaştıklarını, parayı da verdiklerini söyledi. Erkekler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, yabancı uyruklu iki kadın doktor kontrolleri yapılıp ifadeleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü Misafirhanesi’ne gönderildi. Burada bir gece kalan kadınlar sınır dışı edildi. Şehnaz S. ise ’fuhuşa aracılık ve yer temini’ suçundan çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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