Ötekinin gözünden bakan "Öteki Taraftan" sergisi Pinelo Art Gallery'de

Dr. Öğretim Üyesi Begüm Aylin Önder'in solo sergisi "Öteki Taraftan" 19 Mayıs'a kadar Pinelo Art Gallery'de ziyaretçilerini bekliyor.

Önder'in solo sergisi "Öteki Taraftan", insanı dil, din, ırk ya da cinsel yönelim bağlamında etiketleyen, ötekileştiren ve ayrımcılığa neden olan her türlü söyleme odaklanıyor.

Odaklandığı konuların bir bölümünü tipografik etiketlerle temsil ederken, bir bölümü ise arttırılmış gerçeklikle dijitalleştiriyor. Sergiyi gezerken kullanılan mobil uygulama ile ziyaretçiler statik görsellerin daha fazlasını görme imkânı buluyor. Mekân ve zamanı kavramı ortadan kalkarken, ziyaretçiler ötekinin gözünden öteki tarafa bakıyor. Böylelikle de sergi, ziyaretçilerine gerçek ve gerçeküstü bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.

Eşitlik teması üzerine kurgulanan ve Z kuşağı modellerin oluşturulduğu artırılmış gerçeklik ve teknoloji üzerinden geliştirilen, Önder'in solo sergisi "Öteki Taraftan" 19 Mayıs'a kadar Pinelo Art Gallery'de ziyaretçilerini bekliyor.