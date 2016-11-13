Öteberi fanzin, artık internette

'Serkeş, goygoycu ve romatik' sloganlarıyla yayın yapan Öteberi fanzin, tüm arşivini PDF formatında internete taşıdı.

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümünden dört kişinin kurduğu Öteberi, Şubat 2016'da ilk defa okurla buluştu. Bir süre ayda bir basılan fanzin, şimdilerde iki ayda bir yayınlanıyor.

Bugüne dek Mine G. Kırıkkanat, Ümit Alan, Kemal Ayça, Benan Aka, Göksenin Tuncalı ve Beritan Canözer gibi yazar, gazeteci ve sanatçıların yazılarıyla katkı sunduğu Öteberi fanzin, tüm arşivini PDF formatında web sitesine yükledi.

Sitede ücretsiz olarak arşivi indirme seçeneği sunulurken, indirmek istemeyenler için aynı içerik issuu.com'da da yayınlandı.

Öteberi fanzinin web sitesine buradan ulaşabilirsiniz: oteberifanzin.wordpress.com/