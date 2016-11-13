T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Öteberi fanzin, artık internette

Yeni sayı hariç tüm arşivin yüklendiği web sitesinde PDF'ler ücretsiz olarak indirilebiliyor

13 Kasım 2016 19:43

'Serkeş, goygoycu ve romatik' sloganlarıyla yayın yapan Öteberi fanzin, tüm arşivini PDF formatında internete taşıdı.

İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümünden dört kişinin kurduğu Öteberi, Şubat 2016'da ilk defa okurla buluştu. Bir süre ayda bir basılan fanzin, şimdilerde iki ayda bir yayınlanıyor.

Bugüne dek Mine G. Kırıkkanat, Ümit Alan, Kemal Ayça, Benan Aka, Göksenin Tuncalı ve Beritan Canözer gibi yazar, gazeteci ve sanatçıların yazılarıyla katkı sunduğu Öteberi fanzin, tüm arşivini PDF formatında web sitesine yükledi. 

Sitede ücretsiz olarak arşivi indirme seçeneği sunulurken, indirmek istemeyenler için aynı içerik issuu.com'da da yayınlandı.  

Öteberi fanzinin web sitesine buradan ulaşabilirsiniz: oteberifanzin.wordpress.com/

 

 

 

ETİKETLER

öteberi fanzininternetpdf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24