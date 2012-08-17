Ötanazi isteği reddedilen felçli hasta 'ölemeyeceği' için ağladı

Mahkemeye ötanazi hakkı için başvuran felçli hasta, isteği reddedilince gözyaşlarına boğuldu

Geçirdiği inmenin ardından felç olan 58 yaşındaki iki çocuk babası Tony Nicklinson, bu şekilde yaşayamadığını belirtip kendisine ötanazi uygulanması isteği ile mahkemeye başvurdu.

Vücudunun boynundan aşağı kısmı felçli kalan talihsiz adam, konuşamasa da, zihinsel olarak normal durumda.

Yedi yıl önce Atina'da bir iş seyahatindeyken inme geçiren Nicklinson, o günden beri kafası ve gözlerinin dışında hiçbir organını hareket ettiremiyor.

Çevresiyle tek iletişim yöntemi kafasının hareketi ve göz kırpma ile kontrol ettiği bilgisayarı olan Nicklinson, iki yıldır İngiltere Yüksek Mahkemesi'nde hakimleri kendisine ötanazi hakkı tanınması ve bu gerçekleşirse ölümü durumunda doktorlarının ceza almaması için mücadele veriyordu.

Ancak Nicklinson'ın isteği dün reddedildi, yargıçlar doktorların Tony Nicklinson'a ölümü konusunda yardımcı olamayacaklarını belirttiler ve sadece Parlamento'nun bu konudaki yasayı değiştirebileceğini bildirdiler.