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Yaşam

ÖSYS KILAVUZU'NDA ''HATA'' İDDİASI  ANKARA (A.A)

19 Temmuz 2010 17:27

-ÖSYS KILAVUZU'NDA ''HATA'' İDDİASI  ANKARA (A.A) - 19.07.2010 - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan, ''2009 ÖSYS en küçük puan ve başarı sıraları bilgilerinde, 49 program için yanlışlık olduğunun belirlendiğini belirterek, ''Bu yanlış küçük bir unutkanlıktan kaynaklanıyor... Bunu iki sayfalık bir düzeltme halinde hazırladık. Bu düzeltmeleri internet sayfamıza da koyduk'' dedi. Yarımağan, ÖSYS Kılavuzu'daki yükseköğretim programlarının 2009 merkezi yerleştirmedeki en düşük puanları ve başarı sıraları ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, 2010 ÖSYS Yüksek Ögretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunda yer alan ''2009 ÖSYS En Küçük Puan ve Başarı Sıraları'' bilgilerinde, 49 program için yanlışlık olduğunun belirlendiği belirterek, ''Bu yanlışlık küçük bir unutkanlıktan kaynaklanıyor. Görme adayların yerleştirmelerinde bir takım özel işlemler yapılıyor. Çünkü görme engelli adaylar şekilli sorulardan muaflar... Bunu iki sayfalık bir düzeltme halinde hazırladık. Bu düzeltmeleri internet sayfamıza da koyduk'' şeklinde konuştu.

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