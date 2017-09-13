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Eğitim

ÖSYS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek

13 Eylül 2017 03:19

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2017-Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ek yerleştirme işlemleri açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

Ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin, https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.

Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 13-19 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt tarihleri adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacak. 

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