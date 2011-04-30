-ÖSYM'NİN YGS SONUCUNDA YANLIŞLIK YAPTIĞI İDDİASI MANİSA (A.A) - 29.04.2011 - Manisa Hasan Türek Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ebru Pınar'ın, YGS sonucunun, ÖSYM tarafından internet sitesinde ilk gün kazanamadığı şeklinde açıklandığı, sonucun ertesi gün ''LYS'ye girebilir'' diye değiştirildiği iddia edildi. Pınar, okulunda gazetecilere yaptığı açıklamada, sınav sonuçlarının açıklandığı duyurulduğunda, arkadaşlarıyla sınıflarında bulunan bilgisayardan internete girerek sınav sonuçlarına baktıklarını belirterek, sonucunu gördüğünde şok olduğunu ifade etti. ÖSYM internet sitesine TC vatandaşlık numarasını ve şifresini kullanarak girdiğinde, son derece düşük puanlar (135) ve ''LYS'ye giremez'' sonucuyla karşılaştığını iddia eden Pınar, ''Sayfa ilk açıldığında gerçekten şok oldum, çünkü karşımdaki sonuç hiç beklediğim gibi değildi. Bu sonuç öğretmenlerimi de şok etti'' dedi. Pınar, sınav sonucuna inanamayarak hem tek başına hem kuzeniyle hem de babasıyla defalarca baktığını ve inanamadığını, bütün gece uyuyamadığını ve psikolojisinin bozulduğunu savundu. -İKİNCİ GÜN GELEN SEVİNÇ- Okula ertesi gün gittiğinde müdür yardımcılarının kendilerini sınav sonucu belgelerinin çıktısını almak için odasına çağırdığını ve bu kez girildiğinde tüm türlerdeki puanlarının yükselerek sonucun da ''LYS'ye girebilir'' olarak değişmiş olduğunu gördüklerini ileri süren Pınar, şunları söyledi: ''Bugün baktığımda 360 puandayım ve gerçekten sıralamam da iyi. Sınava girebileceğim. Bu beni çok sevindirdi. Ama gerçekten çok üzülmüştüm. Bütün gece ailem olsun, arkadaşlarım olsun herkes çok kötü şeyler yaşadı. Bütün gece uyuyamadım, çok zor zamanlar geçirdim, psikolojim bozuldu. Önce aşırı derecede üzüldüm ama şu an çok mutluyum. Bütün öğretmenlerim de bu durumumu gördü. Yeni puanımdan ve sıralamamdan memnunum. Ama hala tedirginliğim sürüyor, ya eski puanım değerlendirmeye alınır, bir şey olursa diye gerçekten korkuyorum.'' Bu arada Ebru Pınar'ın sınıf arkadaşı İbrahim Önal da sınıflarındaki bilgisayarda Ebru ile birlikte dün açıklanan sınav sonuçlarına baktıklarını ve sayfa ilk açıldığında yaşanan üzüntü ve şoka şahit olduklarını söyledi. Astım hastası olan Ebru'nun barajı geçemediğini görünce krize girdiğini, morararak öksürmeye başladığını ve revire kaldırıldığını anlatan Önal, arkadaşlarına destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.