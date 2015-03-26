ÖSYM'nin yeni başkanı belli oldu

ÖSYM Başkanlığı'na Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Demir atandı. Demir'in atanması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda; "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına Prof. Dr. Ömer Demir'in atanması, 6114 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince uygun görülmüştür'' denildi. ÖSYM Başkanı, müşterek kararnameyle 4 yıllığına Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.

Zaman'da yer alan habere göre, 29 Mart'ta görev süresi dolacak olan Ali Demir'in yerine YÖK tarafından Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Demir, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Vehbi Çelebi ile Üniversitelerarası Kurul Genel Sekteri Prof. Dr. Fatih Nuray isimleri belirlenmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulmuştu.

Prof. Dr. Ömer Demir kimdir?

Prof. Dr. Ömer Demir, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü'nün yanı sıra TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliği görevini de yürütüyor. Demir Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı görevini yürütürken kurumun Türkiye İstatistik Kurumu'na dönüşmesiyle 2005-2008 arasında başkanlık yaptı. 2008-2011 arasında YÖK Başkanvekili olarak çalışan Demir, Ankara Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün kurucu rektörlüğünü yürütüyor. Kasım 2014'te Yekta Saraç'tan boşalan YÖK üyeliğine ataması yapılmıştı.