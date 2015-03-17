ÖSYM sosyal medyada yine engelledi!

ÖSYM, YGS sorularının nasıl dışarı çıkarıldığını bulmak için kriz toplantıları düzenlerken bir yandan da daha önce yaptığı gibi, tepkilere karşı kurumun sosyal medya hesaplarını takip eden kullanıcıları engelledi. Takipçileri ÖSYM'ye seslerini duyuramazken kullanıcılar bu duruma tepki gösterdi.

15 Mart Pazar günü yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nın (YGS) ardından, gizli tutulan soruların internete sızması, kopya çekildiği iddialarının gündeme gelmesiyle Twitter'da bazı kullanıcılar yazdıkları görüşler nedeniyle ÖSYM tarafından engellendi. Bazı sosyal medya kullanıcıları neden böyle bir engelleme olduğunu merak ediyor.

ÖSYM’nin sosyal medya engeli ile ilgili kullanıcıların yorumlarından bazıları şöyle:

Ercan Ergün ?@circassianstorm

@degirmencirfan belediyeye yazdık çalışma yok kar var diye engelledi ösym soru sorduk oda engelledi herhalde ergenlikteler daha

Necibe Öztürk ?@necbeoztrk

Yok artık ÖSYM beni de engelledi naptıysam 2 tne yorum atmakta yasak. Eyvallah ÖSYM sen haklısın #YgsKopyaSkandalı

Doğanay ?@DToklu

ÖSYM beni niye engelledi ki acaba, kazandim diye biliyordum ben üniversiteyi ?

Özge cantürk ?@arcozge

@obsmnn @GmkNur Ösym bizi engelledi hepimizi sınava gireni girmeyeni :D trip attı bize tripte yedik

RED Placebo ?@sahteilac

ÖSYM beni niye engelledi ya ulan benin açtığın sınavı bir kerede kazanmış insanım ben yetmedi ne kadar yetenek sınavı var kazandım.

Ümit Oktar ?@u_oktar

Ösym beni neden engelledi acaba

Erdem Güler ?@errdemglr

ÖSYM kendisi hakkında tweet atan binlerce kişiyi engelledi. Beni engelleme sebepleri bu tweet herhalde:-)

Ilgaz Uzunel ?@Ilgazuzunel

Abi ben ÖSYM ye ne yaptım da beni engelledi ya?? Sınava da almazlar artık beni. Şeker için girecektim :((