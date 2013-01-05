ÖSYM'den örnek din sorusu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YGS sınavında çıkacak din sorularının fikir vermesi için örnek test hazırladı. Kurumun internet sitesinden sorulara erişilebilecek.
ÖSYM, 2013-YGS'de yer alacak 5 din sorusu için örnek sorular hazırladı.
ÖSYM'nin açıklamasında, 2013-YGS'de, Yükseköğretim Kurulu kararı ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nden 5 soru yer alacağı hatırlatılarak, soruların Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim müfredatında yer alan konulardan hazırlanacağı kaydedildi.
Açıklamada, sorular hakkında fikir vermesi amacıyla, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi için örnek soruların hazırlandığı belirtildi.
Sorulara ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' adresinden erişilebilinecek.