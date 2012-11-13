ÖSYM ve Emniyet son 7 yıldaki tüm sınavlarda 'joker' arayacak!

ÖSYM’nin sınavlarına sahte belgelerle adayların yerine başka kişilerin girmesini sağlayan çeteye yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2005’ten bu yana ÖSYM’nin sınavlarına giren tüm adayların verileri taranacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan sınavlara sahte belgelerle adayların yerine başka kişilerin girmesini sağlayan ve temmuz ayında tespit edilen suç örgütüne yönelik İzmir, İstanbul, Ankara, Van, Hakkari, Kütahya ve Diyarbakır'da operasyon yapıldı.

Operasyonda, ''joker'' diye tabir edilen ve başkalarının yerine sınavlara giren 9 kişi ile bu işi organize ettikleri iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan birçoğunun çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yaptığı belirlendi.

Suç örgütünün lideri olduğu iddiasıyla cuma günü İstanbul'da gözaltına alınan M.K.Ö'nun çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandığı bildirildi.

Zanlılardan bazılarının PKK lehine çeşitli gösteri ve yürüyüşlere katıldığı gerekçesiyle emniyette kayıtlarının bulunduğu iddia edildi.

Temmuz 2012'de 8 ilde KCK’yla bağlantılı operasyonda 34 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 19'u tutuklanmıştı.

Yedi yıldaki tüm sınavlar taranacak

Bu arada, soruşturma kapsamında polis ekipleri ve ÖSYM’yle ortak çalışma grubu oluşturacak.

Soruşturma kapsamında ÖSYM tarafından 2005'den bu yana yapılan sınavlara katılan tüm adayların verileri, özel bir bilgisayar programında taranarak son 7 yılda yapılan sınavlarda sahte belgelerle adayların yerine başka kişilerin girip girmediği kontrol edilecek.

Dinçer: Çürük elmalar için tavrımızı koyarız

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, konuyla ilgili gazetecilerin sorusu üzerine “Bunun hesabını hep beraber sormalıyız. Bu tip çürük elmalar varsa şayet, bu ve benzeri operasyonlar, hem hükümetimizin hem de eğitim sisteminin konuya tavrını ortaya koyar'' diye konuştu.