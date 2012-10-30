Sınav odaklı müfredat kalkacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul türlerinin azaltıldığı ve sınav odaklı olmayan müfredat dönüşüm programını aralık ayının sonuna kadar tamamlayacak.

28445 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de Yayımlanan 2013 Yılı Programı'nın ''Eğitim Sistemi'nin Geliştirilmesi'' bölümünde düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni fikirlere açık, özgüven ve sorumluluk duygusuna sahip, demokratik değerleri ve milli kültürü özümsemiş, farklı kültürleri yorumlayabilen, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, bilgi toplumu gereklerini haiz bireyler yetiştirmenin amaçlandığı belirtildi.

MEB, aralık ayı sonuna kadar müfredat dönüşüm programını tamamlayacak.