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Sınav odaklı müfredat kalkacak

Genel ortaöğretim ve mesleki ve teknik orta öğretim, okul türü yerine program çeşitliliğine göre yeniden yapılandırılacak

30 Ekim 2012 15:03

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul türlerinin azaltıldığı ve sınav odaklı olmayan müfredat dönüşüm programını aralık ayının sonuna kadar tamamlayacak.

28445 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de Yayımlanan 2013 Yılı Programı'nın ''Eğitim Sistemi'nin Geliştirilmesi'' bölümünde düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yeni fikirlere açık, özgüven ve sorumluluk duygusuna sahip, demokratik değerleri ve milli kültürü özümsemiş, farklı kültürleri yorumlayabilen, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, bilgi toplumu gereklerini haiz bireyler yetiştirmenin amaçlandığı belirtildi.

MEB, aralık ayı sonuna kadar müfredat dönüşüm programını tamamlayacak.

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