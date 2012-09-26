ÖSYM adayları retina ve parmak iziyle tanıyacak

ÖSYM, sınav gizliliği ve güvenliğini sağlamak amacıyla parmak izi, retina tanıma gibi yeni önlemler alabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda, adayların ve sınav görevlilerinin binalara giriş koşullarına ilişkin usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre, bina içinde bulunan her türlü cep telefonu ve kablosuz iletişim aracı sınav güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde etkisiz hale getirilecek. Binalara hiçbir şekilde emanet eşya alınmayacak.

Kilo kontrolü

Koyu renk camlı gözlük, sakal, aşırı kilo kaybı, aşırı kilo alımı, yüze yapılan ve tanınmayı zorlaştıran estetik ve benzeri tıbbi operasyon gibi kimlik kontrolünü güçleştiren ve yanılmalara yol açan sebeplerden dolayı adayın kimliği hakkında sınav görevlisinin şüpheye düşmesi durumunda, bina sınav sorumlusu, güvenlik görevlileri ve varsa ÖSYM temsilcisinin de katılımıyla kimlik tespiti yapılacak.

Retina tanıma ve parmak izi

Teknolojik gelişmelere bağlı yeni önlemler de alınabilecek. Bu kapsamda, ÖSYM teknolojik gelişmelere bağlı olarak adayların ve görevlilerin sınav binalarına giriş koşullarına yönelik sınav gizliliği ve güvenliğini sağlayacak parmak izi, retina tanıma gibi yeni önlemler alabilecek.

Şüpheli kişi ve araçlar aranacak

Toplu kopya girişimlerine karşı emniyet birimlerince sınav öncesi, sınav esnası ve sınav sonrasında binaların dış çevresinde, gerektiğinde şüpheli kişi ve araçlar da aranmak suretiyle gerekli önlemler alınacak, yapılan ve yapılması gereken işlemlerle ilgili Başkanlığa bilgi verilecek.