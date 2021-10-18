ÖSYM uyardı: 2021-YKS ikinci ek yerleştirmeleri için 'son gün'

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci ek yerleştirmeleri için son gün olduğunu hatırlattı.

ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan hatırlatmada, 2021 YKS ikinci ek yerleştirme tercihleri için 18 Ekim 2021'in (bugün) son gün olduğu belirtildi. Açıklamada, internet aracılığıyla yapılacak tercihlerin bugün saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.

Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacak.