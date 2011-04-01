-ÖSYM SINAV ÜCRETLERİNE ZAM YOK ANKARA (A.A) - 01.04.2011 - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2011 yılında olduğu gibi, 2012 yılında da yapılacak sınav ve yerleştirme gibi hizmetlere ilişkin adaylardan alınan ücretlerde herhangi bir artış yapılmayarak, adaylara yeni maliyetler yüklenmeyeceğini bildirdi. ÖSYM'den yapılan açıklamada, ÖSYM'nin son 6 aydır yaşadığı değişim ve gelişim süreci içinde yapılan sınavlara ilişkin olarak kılavuz, sınava giriş belgesi ve sınav sonuç belgesi basılmadığı ve adayların adreslerine posta yoluyla gönderilmediği anımsatıldı. Adaylar sınavlara ilişkin kılavuzları ÖSYM'nin internet adresinden görebildiği ve belgeleri kendi T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle edinebildikleri belirtilerek, gelişen teknolojinin daha yaygın kullanımı sayesinde hem çevreye katkı sağlanmış hem de ÖSYM'nin adaylarla posta yoluyla iletişiminde yaşanabilecek gecikmeler nedeniyle adayların olası kayıplarının en aza indirgendiği vurgulandı. Bu yolla, hem kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesinin sağlandığı hem de elektronik ortamda yapılan işlem giderlerinin azaltıldığı ifade edildi. Ancak, ''adaya özgü soru kitapçığı'' hazırlanması, sınav uygulamalarındaki yenilikler ve ''cevap kağıtlarının adayların erişimine açılması'' gibi işlerde en son teknolojinin kullanımına yönelik çalışmaların da maliyeti ciddi boyutta artıran unsurlar olarak ortaya çıktığı belirtilerek, ''Buna rağmen 2011 yılında Başkanlığımızca yapılan sınav, yerleştirme, başvuru, tercih, şifre edinilmesi hizmetleri için alınan ücretlerde herhangi bir artışa gidilmemiştir'' denildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Öte yandan, yaşanan değişim ve gelişim sürecinin bir diğer boyutu olarak ÖSYM'nin gerçekleştirdiği sınavlarda sorulan sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olduğundan özenle korunması gerekliliği ve telif haklarının ÖSYM'ye ait olduğu vurgusuyla çeşitli basın ve yayın kuruluşlarıyla telif haklarının devri sözleşmesi imzalanarak sınav sonrasında soruların yayımlanmasına izin verilmiştir. Burada amaç, kuşkusuz gelir sağlamak değil, sadece telif haklarının korunmasını sağlamaktır. Maliyet artırıcı teknolojik yeniliklere rağmen, yapılan tasarruf ve telif hakları kapsamında elde edilen gelir adaylara en iyi, en güvenli hizmeti verebilmek amacıyla kullanılacak ve 2011 yılında olduğu gibi, 2012 yılında da Başkanlığımızca yapılacak sınav ve yerleştirme gibi hizmetlere ilişkin adaylardan alınan ücretlerde herhangi bir artış yapılmayarak adaylara yeni maliyetler yüklenmeyecektir.''