"ÖSYM ‘pardon’ diyebiliyor, ya biz?"

ÖSYM’nin sıralamada hata yapıp değişikliğe gitmesine tepki gösteren gençler, "Onlar ‘pardon’ diyebiliyor ama biz diyemiyoruz" dedi.

Evrensel'de yer alan ahbere göre ÖSYM’nin üniversite sınav puan hesaplamasındaki hatanın ardından yerleştirme sonuçlarında da hata yapıp değişikliğe gitmesi farklı kesimlerin ortak tepkisine neden olurken, Mamak'taki gençler, “Birden çıkıp yanlışlık olmuş diyebiliyorlar ama biz sınavda kaydırma yapsak ‘Pardon yanlış olmuş, tekrar sınava girelim’ diyemiyoruz. 160 dakikaya bağlanan hayatlar, bir yanlış hesaplamayla mahvolabiliyor” dedi.

ÖSYM, bu defa da hatalı hesaplamayla mağdur etti!

Geçen ay yerleştirme sonuçlarında hata yaparak 2 milyon adayın başarı sırasının değişmesine neden olan ÖSYM, bu kez de yerleştirme hatası yaparak, 4 bin 237 adayın bu hatadan etkilenmesine yol açtı. Hatalı yerleştirme yapılan programların yüzde 99’unun ise ilahiyat programları olduğu iddia edildi.

Yaşanan skandala Ankara’nın Mamak ilçesindeki gençler tepki gösterdi. Görkem isimli bir genç, “Bir öğrencinin üniversite kazandığını öğrenip, 2-3 gün sonra kazanamadığını öğrenmesi çok acı bir durum. ÖSYM’nin bu tür olaylarda daha titiz davranması gerektiğini düşünüyorum” dedi. Haberi duyduktan sonra ilk olarak ÖSYM’nin sitesine baktığını anlatan Görkem, bir değişiklik olmadığını görünce rahatladığını söyledi. Görkem, “Benim için rahatlatıcı olan bu durum ama 1499 kişi için aynı hisleri doğurmadı. Öğrencilerin, sonuçlara bile kuşkuyla bakması, sistemin getirdiği olumsuzlukların temel nedeni. Öğrencilerin temel talebi, kişinin hayatını belirleyecek olan bu sınavın ve sonuçlarının daha dikkatli incelenmesi” diye konuştu.

"Yanlış hesaplaşma ile hayatlar mahvolabilir"

Sude ise zaten eğitim sisteminden pek adalet beklemenin mümkün olmadığını dile getirdi. Zamanında soruların sızdığı bir sınav sisteminin ne kadar doğru olabileceğini soran Sude, “Ama el mahkum işte başka şansımız yok. Bize sunulan bu. Yüz binlerce gencin kaderi onların elinde. Birden çıkıp yanlışlık olmuş diyebiliyorlar ama biz sınavda kaydırma yapsak ‘Pardon yanlış olmuş, tekrar sınava girelim’ demek gibi bir şansımız olmuyor. 160 dakikaya bağlanan hayatlar, bir yanlış hesaplamayla mahvolabiliyor” ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu: Sorumlular görevden alınacak mı?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, tercihlerde hesaplama hatası yapan ÖSYM’yi Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu Başbakan Binali Yıldırım’a “ÖSYM’nin iki kere üst üste yerleştirme sonuçlarında hata yaparak daha önce benzeri görülmemiş mağduriyetlere ve skandal sonuçlara yol açması ile ilgili olarak ne tür işlemler yapılacaktır?” sorusunu yöneltti.