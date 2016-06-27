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ÖSYM kontenjan kılavuzunu yayınladı

Adaylar tercihlerini 26 Temmuz-2 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapabilecek

27 Haziran 2016 22:02

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı.

2016-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na, bugünden itibaren 12 Temmuz'a kadar ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilecek.

Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2016-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.

Kılavuza göre, adaylar tercihlerini 26 Temmuz-2 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapacak. Tercih bildirim işlemi tamamladıktan sonra tercih süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden değişiklik yapılabilecek. 

Tercih işlemi tamamladıktan sonra tercih süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinin kontrol edilmesi ve yazıcıdan tercih listesinin bir dökümünün alınması gerekiyor.

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