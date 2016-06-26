Maraton sona erdi; LYS 2016 soruları ve cevapları açıklandı

26 Haziran’da LYS kapsamındaki tüm sınavlar sona ererken, öğrencilerin heyecanlı bekleyişi başladı.

Lisans Yerleştirme Sınavları'nın son oturumu edebiyat-coğrafya sınavı (LYS-3) bugün yapıldı. LYS-3'ün sona ermesiyle bu yılın LYS maratonu sona erdi. Türkiye'de 81 il merkezi ile Lefkoşa'da saat 10.00'da başlayan sınava 857 bin 32 aday başvuru yapmıştı.



Sınav tek oturumda uygulandı ve 120 dakika sürdü. LYS-3'te, adaylar Türk Dili ve Edebiyatı ile Coğrafya-1 testinin sorularını yanıtladı.

LYS soruları ve cevapları açıklandı

Öğrencilerin merakla beklediği LYS sınav soru ve cevap anahtarı açıklandı. LYS sınavlardan sonra doğru ve yanlışlarını kontrol etmek isteyen öğrenciler LYS sorularıyla birlikte tahmini puanlarını ve netlerini hesaplayacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nce (ÖSYM), LYS adaylarının 25 Haziran’da girdiği LYS 2, LYS 5 ve bugün yapılan LYS-3 oturumlarının soru ve cevaplarını saat 16.30’da internet sitesinde yayınlayacağını duyurmuştu. LYS-2 (fen bilimleri), LYS-5 (yabancı dil) ile bugün yapılan LYS-3’ün (edebiyat-coğrafya) soru ve cevapları saat 16.30’da ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlandı.

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