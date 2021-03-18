ÖSYM, iki yılda 1.4 milyon TL başvuru ücreti topladı

ÖSYM, 2020 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Raporda yer alan verilere göre, 2019 ve 2020 yıllarında toplam 18 milyon 844 bin yurttaş merkezi sınavlara başvururken ÖSYM’nin topladığı başvuru ücreti 1,4 milyar TL oldu.

ÖSYM’nin sadece 2020 yılındaki merkezi sınavlar için topladığı başvuru ücreti 860 milyon 500 bin TL oldu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 2020 yılında gerçekleştirilen YKS, KPSS, YDS, ALES, DGS ve kurum sınavları ile e-sınavlara başvuran aday sayısı 10 milyon 698 bin 552'yi buldu. Sınavlara 2019 yılında başvuran 8 milyon 145 bin 618 aday ile birlikte iki yıl içinde herhangi bir merkezi sınava giren kişi sayısı 18 milyon 844 bin 170’e ulaştı.

Personel giderleri

2019 yılında merkezi sınavların başvuru ücretlerinden toplam 546 milyon TL gelir elde edilirken 2020 yılının geliri 860 milyon 512 bin TL olarak kaydedildi. ÖSYM’nin, 511 milyon TL’si personel giderlerinden oluşan 2020 yılı toplam gideri ise 867 milyon 730 bin TL oldu. ÖSYM’nin parasal kaynağını oluşturan sınav ücretlerinin 2019 ve 2020 yılı toplamı 1,4 milyar TL’ye ulaştı.

Üniversite sınavına girmek isteyen öğrencilerin katılacağı YKS için son şans niteliği taşıyan geç başvuru işlemleri dün başladı. ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak YKS geç başvuruda TYT, AYT ve YDT oturumlarının hepsine girmek isteyen adayların anlaşmalı bankalara sınav ücreti olarak 405 lira yatırması gerekiyor. Geç başvuru işlemi bugün son bulacak.

ÖSYM’nin 2020 yılındaki harcama kalemleri ve harcama miktarı (milyon TL)

511,2 - Personel giderleri

10,3- SGK giderleri

320,5 - Mal ve hizmet alım giderleri

16 - Cari transferler

9,4 - Sermaye giderleri