ÖSYM duyurdu: DGS soru kitapçığının bazı kısımlarını sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı

Ölçme, Seçme v Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021-DGS sınavı tamamlandıktan sonra sosyal medyada bir adayın soru kitapçığından bazı kısımları paylaşmasına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Adayın kimlik bilgisi tespit edilerek kolluk birimlerine intikal ettirilmiş ve aday kolluk birimlerince gözaltına alınmıştır" denildi.

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz 2021 tarihinde 81 il ve Lefkoşa'da, 95 sınav merkezinde uygulandı. Saat 10.15'te başlayan DGS'de adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 120 soru soruldu ve 150 dakika süre verildi.

Sınavın ardından sosyal medyada bir adayın soru kitapçığından bazı kısımlar paylaştığı belirlendi.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "2021-DGS sınavı tamamlandıktan sonra sosyal medyada bir adayın soru kitapçığından bazı kısımları paylaştığı görülmüştür. Adayın kimlik bilgisi tespit edilerek kolluk birimlerine intikal ettirilmiş ve aday kolluk birimlerince gözaltına alınmıştır" denildi.