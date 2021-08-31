ÖSYM, bilgilendirme tablosunda işlem hatası yaptı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ile ilgili bazı bilgileri paylaşan ÖSYM Başkanı matematik profesörü Halis Aygün, adayların tercih sırasına göre bir programa yerleşme oranlarına dair verileri Twitter hesabından paylaştı.
Aygün, paylaşımları içinde; "Adayların Tercih Sırasına Göre Yükseköğretim Programlarına Yerleşme Oranı" başlıklı tabloya da yer verdi.
Tabloda, yerleşen adayların yüzde kaçının hangi tercihine yerleştiğine ilişkin yüzdelik oranlar sıralandı. Ancak, tablodaki yüzdelik oranların toplamının yüzde 118,64 olması dikkati çekti. Böylece, toplam 100 olması gereken yerleşen aday oranı, 118,64 oldu. (ANKA)
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