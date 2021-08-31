ÖSYM, bilgilendirme tablosunda işlem hatası yaptı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS sonuçlarına göre, tercihlerine yerleşen üniversite adaylarına tercih sırasına göre yerleşme oranını gösteren bir tablo paylaştı. Öğrencilerin yüzde kaçının kaçıncı tercihine yerleştiğini gösteren ve yüzdelik bir toplama işaret eden tabloda verilen rakamların toplamının yüzde 118,64 olduğu görüldü.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ile ilgili bazı bilgileri paylaşan ÖSYM Başkanı matematik profesörü Halis Aygün, adayların tercih sırasına göre bir programa yerleşme oranlarına dair verileri Twitter hesabından paylaştı. Aygün, paylaşımları içinde; "Adayların Tercih Sırasına Göre Yükseköğretim Programlarına Yerleşme Oranı" başlıklı tabloya da yer verdi. Tabloda, yerleşen adayların yüzde kaçının hangi tercihine yerleştiğine ilişkin yüzdelik oranlar sıralandı. Ancak, tablodaki yüzdelik oranların toplamının yüzde 118,64 olması dikkati çekti. Böylece, toplam 100 olması gereken yerleşen aday oranı, 118,64 oldu. (ANKA) TIKLAYIN - YKS yerleştirme sonuçları açıklandı TIKLAYIN - ÖSYM Başkanı Aygün: Bu sene iki ek yerleştirme yapılacak