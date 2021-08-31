ÖSYM Başkanı Aygün: Bu sene iki ek yerleştirme yapılacak

ÖSYM Başkanı Halis Aygün bugün yaptığı açıklama ile bu yıl sınava girenlere ek iki yerleştirme yapılacağını belirtti. DHA'nın haberine göre ilk ek yerleştirmeye TYT için 150, AYT/YDT için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olurken ikinci ek yerleştirmede TYT puanı en az 140 ve AYT/YDT 170 olan adaylar lisans programlarına yerleşebilecek.

Aygün, "1. Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu’nun almış olduğu karara göre bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak. 1. Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi TYT için 150, AYT/YDT için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak. 1. Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 2. Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki “Ek Yerleştirme” yapılacak." ifadesini kullandı.

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(DHA)